Razzia in drei Bundesländern : Massenhafter Ticketbetrug bei der Deutschen Bahn

Mit geklauten Kreditkartendaten sollen Betrüger im Netz massenhaft Bahntickets ergaunert und diese verbilligt weiterverkauft haben. Der Schaden ist immens.

Potsdam | Mit einer großangelegten Razzia in drei Bundesländern sind Ermittler gegen eine Bande mutmaßlicher Computerbetrüger vorgegangen. Wie die Bundespolizei am Mittwoch in Potsdam mitteilte, sollen sich die Verdächtigen auf den Verkauf betrügerisch erlangter Bahnfahrkarten spezialisiert haben, wodurch sie die Deutsche Bahn um rund 450.000 Euro schädigten. B...

