Südwestlich von Fehrmarn : Giftiger Fisch sticht Angler in den Arm – Noteinsatz auf der Ostsee

Der Stich eines Petermännchens ist nicht tödlich, aber trotzdem schmerzhaft. Der Fisch gilt als eines der giftigsten Tiere in Europa.

Hamburg | Ein 37-jähriger Angler, der bei einer Tour auf der Ostsee südwestlich der Insel Fehmarn von einem giftigen Fisch gestochen wurde, hat einen Rettungseinsatz ausgelöst. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Montag in Bremen mitteilte, brachte das Seenotrettungsboot "Heiligenhafen" den Mann zur ärztlichen Versorgung an Land. Ein Pe...

