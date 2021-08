Kein Kassenband nötig : Rossmann probt neues Bezahlsystem – das müssen Kunden jetzt wissen

Einkaufen ohne Kassenband? Einige Supermarktketten bieten bereits Scanautomaten zum Selbstscannen und bezahlen an. Rossmann testet nun ebenfalls eine Variante – allerdings braucht man hierfür ein Smartphone.

Berlin | Rossmann gehört mit 4.244 Filialen nach eigenen Angaben zu den größten Drogerieketten in Europa. Und als diese will man offenbar weiter neue Wege gehen. Wie das Unternehmen auf seiner Webseite bekanntgibt, wird in drei Filialen das sogenannte "Scan&Go" getestet. Auch interessant: Abschied vom Bargeld? So positionieren sich die Parteien zur Wahl ...

