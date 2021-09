Aufregung um royales Unfalldrama : Meghan stirbt wie Lady Di? Das steckt hinter der Schlagzeile

Herzogin Meghan ringt in einem Autowrack um ihr Leben – diese an Lady Dianas Tod erinnernde TV-Szene hat bei Anhängern der Royals für Empörung gesorgt. Warum das Drama gar nicht so groß ist.

London/NewYork | Wenige Ereignisse sind so fest in unserem kollektiven Gedächtnis verankert wie der Unfalltod von Lady Diana. Regelmäßig gehen die Bilder des Autowracks um die Welt, in dem die frühere britische Prinzessin im Jahr 1997 auf der Flucht vor Paparazzi gegen einen Pfeiler eines Paris Autotunnels geprallt und anschließend gestorben war. Meghan im Un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.