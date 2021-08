„Danke WDR!“ : „Rundfunkrebell“ Thiel lässt sich vor JVA von Fans feiern

Der als "Rundfunkrebell" in die Schlagzeilen geratene Georg Thiel wurde aus der Haft entlassen. Thiel hatte sich geweigert, Rundfunkbeiträge zu zahlen.

Borken | Thiel (54) verweigert seit 2013 die Zahlung von Rundfunkbeiträgen. Das jahrelange Mahnverfahren gipfelte in Thiels Festnahme am 25. Februar, nachdem er zuvor nicht willens war, eine Vermögensauskunft abzugeben. Mit seiner strikten Weigerung hatte Thiel in den vergangenen Monaten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Georg Thiel verlässt die JVA B...

