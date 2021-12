Kritik an Comedyshow im SWR : Kabarettistin Lisa Fitz verbreitet falsche Zahlen über Impftote

In einer Comedysendung des Südwestrundfunks spricht Lisa Fitz über die Panikmache während der Corona-Pandemie und angebliche tödliche Folgen der Impfstoffe. Ihr Auftritt sorgt für viel Wirbel.

Hamburg | Ein Beitrag der Kabarettistin Lisa Fitz in der SWR-Comedyshow "Spätschicht" sorgt für viel Kritik. Darin behauptet Fitz, dass inzwischen 5000 Menschen in der EU an den Corona-Impfstoffen gestorben seien. Die Sorge vor der Omikron-Variante bezeichnet sie als Panikmache. Wenn sie über die Politik spricht, sieht sie "ein Prozent Panikmacher, die 99 Proze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.