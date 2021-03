Zittauer Klinikum : Tragischer Tod: Sächsischer Chefarzt und Corona-Held stirbt an Covid-19

Der Chefarzt des Zittauer Klinikums Wolfgang Eipperle ist an einer Corona-Erkrankung gestorben.

Zittau | Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet, erlag Wolfgang Eipperle am 11. März seiner Erkrankung. Eipperle war im vergangenen Jahr an das Klinikum in Zittau gekommen und hatte sich während der zweiten Corona-Welle um viele Patienten gekümmert und ihnen das Leben gerettet. Jetzt ist der Chefarzt selbst an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.