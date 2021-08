Unfall : Salzsäure ausgelaufen: Mutter und Sohn verursachen Großalarm

Sie klagten über Unwohlsein in ihrem Auto - und lösten einen großen Feuerwehreinsatz in Jever in Ostfriesland aus. Das Fahrzeug wurde von der Säure schwer beschädigt.

Jever | Mit dem Transport hochkonzentrierter Salzsäure in ihrem Auto haben sich eine 87-jährige Frau und ihr Sohn unwissentlich einen Großeinsatz der Feuerwehr in Friesland ausgelöst. Nach Aufräumarbeiten in ihrer Garage am Mittwoch hatten sie Behälter mit Farbe, Reinigern, Ölen und weitere unbekannte Substanzen auf einer Mülldeponie entsorgen wollen, wie ...

