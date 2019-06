Nagetier-Rettung : Samt Gullydeckel zum Tierarzt: Eichhörnchen aus misslicher Lage gerettet

Die Feuerwehr in Dortmund konnte ein Eichhörnchen aus einem Gullydeckel retten – auf ungewöhnliche Weise.

von dpa

20. Juni 2019, 17:06 Uhr

Dortmund | Ein Eichhörnchen ist in Dortmund in einem Gullydeckel steckengeblieben und von der Feuerwehr befreit worden. Das kleine Tier schaute am Donnerstag nur noch mit dem Kopf aus dem Loch des Gullydeckels, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Eichhörnchen hatte vermutlich versucht, aus dem Kanalnetz durch den Deckel zu flüchten und war dabei stecken geblieben.

Da Feuerwehrleute das Tier vor Ort nicht befreien konnten, brachten sie es samt Gullydeckel zu einer Tierarztpraxis. Dort konnte das Eichhörnchen dann nach einer Narkose befreit werden. Es erlitt nur leichte Halsverletzungen.