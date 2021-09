Serien-Stars : Sarah Jessica Parker zum Tod von Willie Garson

In der Erfolgsserie „Sex and the City“ waren die beiden Schauspieler die besten Freunde. Nun trauert Sarah Jessica Parker öffentlich um ihren Kollegen.

Berlin | Die „Sex and the City“-Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker hat mit bewegenden Worten auf den Tod ihres Serien-Kollegen Willie Garson reagiert. Ein gemeinsames Foto von Parker und Garson auf dem Instagram-Profil von Schauspieler Chris Noth kommentierte die 56-Jährige mit den Worten: „Danke liebster Chris. Ich bin noch nicht bereit“. Garson war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.