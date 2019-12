Wert unklar : Schmuck und Orden gestohlen: Einbruch ins Stasimuseum

Das Stasimuseum hat einen Wachschutz, dennoch wurden am Wochenende genau dort Orden und Schmuck gestohlen.

von Kim Patrick von Harling und dpa

01. Dezember 2019, 18:32 Uhr

Berlin | Einbrecher haben aus dem Stasimuseum in Berlin Orden und Schmuck gestohlen. Sie seien zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen über ein Fenster in das erste Stockwerk des Gebäudes eingestiegen, teilte die Polizei mit. Ein Museumsmitarbeiter habe am Sonntag mehrere zerschlagene Vitrinen in den Ausstellungsräumen entdeckt und die Beamten alarmiert. Der Wert des gestohlenen Schmucks und der Orden war zunächst unklar.

Stasimuseum am Montag geschlossen

Das Museum war am Sonntag für eine Stellungnahme telefonisch zunächst nicht erreichbar. Auf der Internetseite heißt es: "Am 2. Dezember 2019 bleibt das Stasimuseum geschlossen. Wir bitten um ihr Verständnis."



"Wie ist das möglich, dort einzubrechen?"

Christian Booß, Vorsitzender des Bürgerkomitees 15. Januar, sagte am Sonntagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur: "Das Gebäude hat einen Wachschutz der Stasi-Unterlagenbehörde. Man fragt sich schon, wie ist das möglich, dort einzubrechen?". Der Verein, dessen Vorsitzender Booß ist, hat seinen Sitz in unmittelbarer Nachbarschaft des Museums.

Erst vor knapp einer Woche brachen unbekannte Täter in das Juwelenzimmer des Grünen Gewölbes der Schatzkammer ein. Die Beute: rund 100 Schmuckstücke. Nach dem Juwelendiebstahl ist eine Belohnung von einer halben Million Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt worden.