Selfie-Fragebogen : Schock-Beichte! Anja Rützel bekennt: Ja, ich singe Max Giesinger mit!

Die spektakulärsten Fälle der Verbrechergeschichten humorvoll aufgerollt: In jeder Staffel widmen sich Anja Rützel und Ilja Behnisch genialen Kriminellen aus der Vergangenheit. Die erste Staffel konzentriert sich auf zwei Berliner Bankräuber-Brüder: die begnadeten Tresorknacker und Gentleman-Ganoven Erich und Franz Sass. In ihrem True-Crime-Podcast katapultieren Rützel und Behnisch die FYEO Hörer ohne Furcht und Schrecken sondern mit (Wort-)Witz und Charme in das Berlin im Jahr 1929. Am Wittenbergplatz gelangen sie gemeinsam durch einen unterirdischen Gang direkt zum Tresor der Diskontobank und erfahren die Hintergründe des außergewöhnlichen Sass-Coups ...



Produziert wird „Genial Kriminell – Die dunkle Seite der Schlauheit“ von Maria Lorenz (bekannt für die Podcast-Formate „Alles gesagt?“, „Faking Hitler“ und „Dunkle Heimat“).