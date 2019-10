Vor der Reise nach New York : Paar bekommt Schock bei Gepäckkontrolle – weil ihre Katze im Koffer sitzt

Eigentlich dachten Nick und Voirrey Coole, ihre Katze Candy würde zu Hause sitzen, statt in ihrem Handgepäckskoffer.

von Ankea Janßen

17. Oktober 2019, 21:57 Uhr

Mancheser | Es ist ein Moment, der wohl jeden Reisenden ins Schwitzen bringen würde. Das britische Paar Nick und Voirrey Coole will seine Reise nach New York antreten, doch als sie durch die Sicherheitskontrolle gehen wollen, gibt es Probleme. Vom Sicherheitspersonal werden die beiden in einen Nebenraum gebeten, denn es seien Unregelmäßigkeiten in ihrem Handgepäck festgestellt worden.

Sicherheitspersonal muss lachen

Weil sie sich keiner Schuld bewusst war, scherzte Voirrey Coole noch, dass ja eine der drei Katzen in den Koffer geschlüpft sein müsse, wie die "Manchester Evening News" berichtet. Und tatsächlich sollte sie mit diesem Spruch Recht behalten: Katze Candy war in einem unbemerkten Moment in den Koffer geklettert und hatte es sich im Handgepäck bequem gemacht. Den Koffer hatte Nick Coole absichtlich nicht so vollgepackt, um für Mitbringsel aus den USA Platz zu lassen.





Natürlich mussten auch die Sicherheitsleute über die kuriose Situation lachen, schließlich machten sie so einen tierischen Fund nicht alle Tage. Seine Reise konnte das Paar glücklicherweise trotzdem antreten – Freunde erklärten sich bereit, die abenteuerlustige Katze am Flughafen abzuholen und nach Hause zu bringen.