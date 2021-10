USA  : Schüsse in Einkaufszentrum in Idaho - mindestens zwei Tote

Ein Schütze tötet in der US-Stadt Boise mindestens zwei Menschen und verletzt vier weitere Personen, darunter einen Polizisten. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen festnehmen.

Boise | Mindestens zwei Menschen sind in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Idaho erschossen worden. Mindestens vier weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Stadt Boise verletzt worden, darunter ein Polizist, hieß es in einer Pressekonferenz der Polizei. Der Verdächtige sei in Polizeigewahrsam. „Zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass nur ...

