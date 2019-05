Mehrere Festnahmen : Schüsse in Frankfurt: Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt

Bei einem Großeinsatz der Polizei in der Frankfurter Innenstadt hat es nach Angaben eines Sprechers Festnahmen gegeben.

von dpa

28. Mai 2019, 21:00 Uhr

Frankfurt am Main | Über die Hintergründe gab es am Dienstagabend zunächst keine Angaben. Es seien Schüsse gefallen, Tote habe es aber nicht gegeben, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei hatte zuvor über Twitter dazu aufgerufen, den Bereich Konstablerwache in der Fußgängerzone zu meiden.