Kriminalität : Schüsse in Haus bei Hamburg - Zwei Jungen und Vater tot

Plötzlich fallen in einem Wohnhaus bei Hamburg Schüsse. Die Ermittler finden wenig später zwei tote Kinder in dem Haus in Glinde. Ein Mann und eine Frau sind schwer verletzt - er überlebt nicht.

Glinde | Die Eiszapfen-Lichterkette an der Regenrinne leuchtet noch, doch in dem Haus ist das Leben bereits erloschen. In einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg sind am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags drei Menschen einer vierköpfigen Familie gestorben - darunter zwei Jungen im Alter von 11 und 13 Jahren, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mont...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.