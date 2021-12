Kriminalität : Schüsse in Haus bei Hamburg - Zwei Kinder und Mann tot

In einem Wohnhaus in Glinde fallen Schüsse. Drei Menschen sind tot, darunter zwei Kinder. Eine Frau ist offenbar schwerverletzt. Die Hintgergründe sind noch unbekannt.

Glinde | In einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg sind drei Tote gefunden worden. Es handelt sich um Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren sowie einen Mann, alle mit Schussverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagvormittag mitteilten. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Eine durch Schüsse schwer verletzte Frau wurde ebenf...

