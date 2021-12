Unfall : Sechstes Kind nach Hüpfburg-Unglück in Australien gestorben

Es sollte ein fröhliches Schulfest zum Ende des Jahres werden - und endete in einer Katastrophe. Jetzt ist ein weiteres Kind seinen schweren Verletzungen erlegen.

Devonport | Wenige Tage nach dem Hüpfburg-Unglück auf der australischen Insel Tasmanien ist ein sechstes Kind an seinen Verletzungen gestorben. Das bestätigte Polizeikommissar Darren Hine in Devonport im Norden der Insel. In dem Ort war die aufblasbare Hüpfburg am Donnerstag bei einem Schulfest in einer Grundschule durch heftigen Wind in die Luft gerissen word...

