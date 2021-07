Naturkatastrophe : Seehofer: „Wir erleben eine unfassbare Tragödie“

Innenminister Horst Seehofer spricht bei einem Besuch im Hochwassergebiet an der Ahr von einer „unfassbaren Tragödie“. Der Wiederaufbau dürfte Milliarden kosten.

Bad Reichenhall | Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich bei einem Besuch des Katastrophengebietes im Norden von Rheinland-Pfalz betroffen gezeigt. „Wir erleben in diesen Tagen eine unfassbare Tragödie“, sagte er im vom Hochwasser hart getroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Ich habe in einem langen politischen Leben mit vielen Katastrophen in Bayern mit Was...

