Israelin doppelt schwanger : Seltene Geburt: Frau mit zwei Gebärmüttern bekommt Zwillinge

In einer Klinik in Tel Aviv bringt eine Israelin mit zwei Gebärmüttern gesunde Zwillinge zur Welt. Eine solche Schwangerschaft ist höchst selten.

Tel Aviv | In Israel hat eine Frau mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. Es sei jeweils ein Kind in einer Gebärmutter gewachsen, teilte das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv am Donnerstag mit. Die Zwillinge hätten sich also nach der Geburt zum ersten Mal "getroffen". Die Frau wurde den Angaben zufolge mit einer doppelten Gebärmutter (Uterus didelph...

