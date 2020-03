Seltene Tiere : Weiße Giraffe und Junges von Wilderern in Kenia getötet

Vor einem Monat wurden die weiße Giraffe und ihr junges zuletzt gesehen. Nun wurden ihre Skelette gefunden.

von dpa

11. März 2020, 10:07 Uhr

Nairobi | In Kenia sind eine seltene weiße Giraffe und ihr Junges mutmaßlich von Wilderern getötet worden. Die Skelette der zwei Tiere seien am Dienstag in Wildtierreservat Ishaqbini Hirola im Osten des Landes im Bezirk Garissa gefunden worden, sagte Mohamed Ahmed Noor, der Leiter des Reservats, der Deutschen Presse-Agentur. Tierschützer hatten die in Kenia bekannte Giraffen-Mutter und ihr Kalb demnach vor rund einem Monat zuletzt gesehen.

Gendefekt macht Giraffen weiß

Man vermute, die zwei Tiere seien von Wilderern erschossen worden, sagte Noor. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass sie von Kämpfern der Terrorgruppe Al-Shabaab getötet worden seien. Die Miliz ist im Nachbarland Somalia sowie in den Grenzgebieten aktiv.

Lesen Sie auch: Aggressive Löwin tötet ihren eigenen Nachwuchs – nicht zum ersten Mal

Es gibt nur wenige weiße Giraffen in Kenia und sie werden selten gesichtet. Forscher vermuten, dass sie unter einer Defekt-Mutation namens Leuzismus leiden. Diese führt bei Tieren dazu, dass Fell und Federn weiß und die darunterliegende Haut rosa sind, weil die Haut keine Melanozyten, also farbstoffbildende Zellen, enthält.