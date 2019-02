Vom "sexy Orca" bis "sexy Päpstin" : "Absurde Sexualisierung": Protestorganisation prangert Karnevals-Outfits an

Das Karnevals-Kostüm kann für Frauen gar nicht aufreizend genug sein – lassen zumindest zahlreiche Angebote glauben.

von Maximilian Matthies

15. Februar 2019, 14:37 Uhr

Hamburg | Sex verkauft sich auch zum Karneval besonders gut. Online-Shops quellen zur "fünften Jahreszeit" regelrecht über mit Angeboten an aufreizenden Kostümen. Adressaten sind meistens Frauen. Vom "sexy Orca" bis zur "sexy Päpstin" ist alles dabei. Die Hamburger Protestplattform gegen Sexismus und Homophobie, "Pinkstinks", interveniert:

"Wenn Frauen und Mädchen selbst als Orca, Pikachu und Pommes verkleidet „sexy“ zu sein haben, dann geht es um Sexismus", sagt Nils Pinckert, Verantwortlicher für die Redaktion von "Pinkstinks". Anstoß genommen hatte die Sexismus-Kritik von "Pinkstinks" an dem Karnevals-Kostüm "sexy Orca", auf das in einem Tweet hingewiesen wurde.

In einem Online-Artikel sammelte "Pinkstinks" zahlreiche weitere Beispiele für anzügliche Karnevals-Kostüme. Darin verdeutlichen die Kritiker auch, dass es einen Unterschied zwischen Angeboten für Frauen und Männer gebe. Die Verkleidungen für Männer seien mitunter auch "sexy" – allerdings eher auf eine humorvolle Art und Weise.

"Sexismus-Kritik nicht mit Sexfeindlichkeit verwechseln"

Pinckert sagt dazu: "Es spricht überhaupt nichts dagegen, sich zum Karneval sexy zu kostümieren. Das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Pinkstinks kritisiert nicht Sexiness sondern Sexismus, also Diskriminierung aufgrund von Geschlecht". Sexismus-Kritik sollte dabei nicht mit Sexfeindlichkeit verwechselt werden. Jeder Frau sollte zugestanden werden, "Spaß an sexy Outfits zu haben". Dies sei etwas gänzlich anderes, "als sich darüber zu wundern, warum jedes noch so absurde Kostüm für Frauen sexualisiert wird und dies auch nicht vor Mädchen halt macht".

Kritiker könnten widerum das Verständnis von "Pinkstinks" für übertrieben halten. Pinckert hält dagegen: "Wenn selbst aus einer Frauenunterwerfungsdystopie wie 'The Handmaid’s Tale' 'sexy' Kostüme gemacht werden, dann ist das schon ein brauchbares Indiz dafür, dass hier einiges schief läuft".

Karnevals-Kostüme geraten derweil nicht nur wegen Sexismus-Kritik in die Schlagzeilen. Unlängst sah sich auch der Kostüm-Hersteller "Deiters" aus Nordrhein-Westfalen mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. Wegen eines über den Online-Shop vertriebenen Karnevalskostüms mit dem Namen "Afrikanische Dame" wurden Rassismus-Unterstellungen laut. Das Unternehmen bezog gegenüber unserer Redaktion Stellung, man sei "über das Ziel hinaus geschossen".

