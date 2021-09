Prozess : Sexueller Missbrauch: 45-Jähriger bekommt Bewährungsstrafe

Das Landgericht Ulm hat das Urteil gesprochen: Der wegen sexuellen Missbrauchs Angeklagte muss eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verbüßen.

Ulm | Ein 45-Jähriger ist vor dem Landgericht Ulm wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehr als 100 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht sah es bei seiner Urteilsverkündung am Freitag als erwiesen an, dass sich der Angeklagte in 129 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht...

