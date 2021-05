Bessere CO2-Bilanz? : Shell führt neue Kraftstoffsorte ein – das müssen Sie jetzt wissen

Das gängige Benzinsortiment an Shell-Tankstellen wird erweitert. Besonders Hybrid-Fahrzeuge sollen davon profitieren.

Berlin | Gemeinsam mit Bosch und VW hat die Tankstellen-Kette Shell an einem neuen Benzin gearbeitet. Das Ziel: die CO2-Bilanz verbessern. Herausgekommen ist das sogenannte "Blue Gasoline", das bereits ab Sommer 2021 an den Zapfsäulen hierzulande angeboten werden soll. Doch was genau steckt dahinter? Auch interessant: Bundeskartellamt wertet Spritpreise aus...

