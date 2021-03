Schuldig des Mordes : Sie erstickte Kleinkind Greta: Erzieherin zu lebenslanger Haft verurteilt

Die 25-jährige Erzieherin soll der dreijährigen Greta den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben.

Viersen | Für den Mord an der kleinen Greta in einer Viersener Kita ist ihre Erzieherin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mönchengladbach sprach die 25-Jährige am Freitag schuldig. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere ihrer Schuld fest. Mehr in Kürze ...

