Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz springt auf zweistelligen Wert

Erneut steigt die bundesweite Inzidenz: von 9,4 auf 10. Das RKI meldet 1292 Corona-Neuinfektionen - das sind knapp 550 mehr als am vorherigen Sonntag.

Berlin | Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland auf einen zweistelligen Wert gesprungen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 10 an (Vortag: 9,4 vor einer Woche 6,2). Binnen eines Tages haen die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI 1292 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 745 Ansteckunge...

