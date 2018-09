Verbrechen auf dem Oktoberfest : Singvogel misshandelt, Geld verzehrt: der Wiesn-Report

Verbrechen unter Alkoholeinfluss: Zur Wiesn 2018 erinnern wir an Polizeimeldungen der letzten Münchner Oktoberfeste.

von Daniel Benedict

22. September 2018, 00:01 Uhr

Berlin | 6,2 Millionen Besucher haben auf der letzten Wiesn 7,5 Millionen Maß Bier getrunken. In so einer Atmosphäre gedeiht das Verbrechen. Maßkrugschlägereien und Hitler-Grüße, Missbrauch von Volltrunkenen und das Erbrechen auf Singvögel – manche Vergehen sind schwerwiegend, manche kurios und alle unendlich deprimierend. Ein Überblick über die polizeilichen Wiesn-Reports der vergangenen Jahre:





Kind begrapscht, Rikscha frisiert: Wiesn-Report 2017

Pony im Biergarten: Um es für Schnappschüsse mit den Gästen posieren zu lassen, bringt eine 25-Jährige ihr Pony in einen Biergarten. Das verängstigte Tier sorgt für dramatische Motive, als es mehrfach durchgeht und sich aufstellt. Dass das für Mensch und Tier gefährlich sein könnte, sieht die Halterin nicht ein. Schließlich führt die Polizei das Gespann ab, das an der Theke erst noch einen Fütterungsstopp einlegt. (Fakten-Check: Mit diesen Tatsachen kommen Sie über die Wiesn)

Erst Übergriff, dann Suizidversuch: „Wetten, meiner ist länger als deiner!“ – dieser Slogan bewirbt die Waren einer 19-jährigen Bauchladen-Verkäuferin. Dazu baumelt ein Fuchsschwanz an ihrem Dirndl. Ein 40-Jähriger fühlt sich ermuntert und greift der jungen Frau in den Intimbereich. Als die Polizei ihn abführt, wird er so aggressiv, dass er fixiert zur Wiesn-Wache gebracht wird. Nachts versucht er sich in seiner Zelle mit dem eigenen Hemd zu erhängen; als er bei einer Routinekontrolle in letzter Minute entdeckt wird, ist er bereits bewusstlos.





Kind begrapscht: Im Beisein ihres Vaters wird eine 13-Jährige von einem betrunkenen 38-Jährigen zwischen den Pobacken begrapscht. Das Kind ist so verstört, dass eine psychologische Betreuung nötig ist.

Tödlicher Treppensturz: Ein 63-jähriger Tourist stürzt eine Treppe hinab. Einem Arzt gelingt am Unfallort die Reanimation, im Krankenhaus stirbt der Mann an seinen Verletzungen.

Geld als Klopapier: Erst findet ein 39-Jähriger auf der Wiesen keine Toilette und hockt sich stattdessen zwischen einem Müllcontainer und einer Müllpresse hin. Dann fehlt ihm natürlich das Toilettenpapier, weshalb er sich mit Geldscheinen säubert. Als er gerade dabei ist, in die Müllpresse zu steigen, fällt er der Polizei auf. Der Mann wird zur Wiesn-Wache gebracht, wo seine Ehefrau ihn abholt.

17 Jahre und volltrunken: Eine 17-Jährige wirkt stark betrunken. Ein Atemtest ergibt: Sie ist es auch. Die Schülerin hat über drei Promille im Blut.

Psychische Krise in der Wirtsbudenstraße: In der Wirtsbudenstraße greift eine 20-Jährige grundlos Wiesn-Gäste an, wirft mit fremden Handys, verletzt sich selbst mit den Scherben ihres Schminkspiegels und beißt drei der hinzueilenden Polizisten. Als sie auf der Wiesn-Wache Selbstmordgedanken äußert, wird die junge Frau ins Krankenhaus eingewiesen.

Brand einer Kehrmaschine: Auf der Wiesn wird nicht nur der Durst gelöscht. Ein Kraftfahrer nimmt Schmorgeruch an seiner Kehrmaschine wahr, stellt den Motor ab, kann aber nicht mehr verhindern, dass der Motorblock in Flammen aufgeht. Ein Feuerlöscher bleibt wirkungslos, erst die Feuerwehr wird dem Brand Herr, dem nur das Fahrzeug zum Opfer fällt. Sachschaden: etwa 100.000 Euro.

Volltrunken am Kinderwagen: Wiesn-Besucher bemerken ein Paar, dem mehrfach der eigene Kinderwagen umkippt. Immer wieder stürzt dabei ein einjähriger Säugling auf den Boden. Die Eltern sind stark betrunken und sich keiner Schuld bewusst. (Was treibt den Bierpreis auf der Wiesn?)

Frisierte Rikscha: Zwei Wiesn-Besucher müssen ihre Rikscha-Tour beenden: Ihr Chauffeur hatte sein Fahrzeug in einer Weise frisiert, dass es ohne Zulassung und Kfz-Haftpflicht nicht mehr geführt werden durfte.

Weiblicher Exhibitionismus: Als der Sicherheitsdienst einer Frau den Einlass in ein Festzelt verwehrt, beginnt sie sich auszuziehen und fordert die Ordner auf, sie anzufassen. Während diese die Polizei alarmieren, zieht sie sich wieder an, entkleidet sich aber erneut, als die Beamten eintreffen. Weil sie außerdem schreit und um sich tritt, wird sie in Sicherheitsgewahrsam genommen und später in die Obhut von Freundinnen übergeben.









Geld gegessen, Ersthelfer begrapscht: Wiesn-Report 2016

Mann missbraucht: Ein massiv alkoholisierter Tourist schläft auf einem Hügel ein und wird von einem weiteren Betrunkenen oral missbraucht.

Übergriffiger Absturz: Ein junger Trinker gerät ins Straucheln, zerreißt beim Fallen das Dirndl einer Studentin und greift einer Krankenschwester, während sie ihn in die stabile Seitenlage bringt, zwischen die Beine.

Taschendieb isst Geld: Einem Taschendieb gelingt es, einem Touristen zwei 50-Euro-Scheine aus der Hosentasche zu ziehen. Als er bemerkt, dass man ihn beobachtet, lässt er die beiden Scheine unverzüglich verschwinden – in seinem Magen.

Mordkommission nach Maßkrug-Hieb: Nach einem Wettbewerb im Armdrücken geraten mehrere junge Männer in Streit um die Siegprämie von 200 Euro. Nach einem Maßkrug-Hieb erleidet ein 19-Jähriger so heftige Schnittwunden im Gesicht, dass er einseitig zu erblinden droht. Wegen des starken Blutverlusts besteht vorübergehend sogar Lebensgefahr, sodass die Mordkommission ermittelt.









Bierbank umgekippt, Pulsader geöffnet: Nachdem ein Tanz auf Bierbänken in eine Rangelei mündet, kippt die Bank und die Festgesellschaft stürzt auf den Tisch. Inmitten zersplitternder Maßkrüge erleiden mehrere Personen schwere Schnittverletzungen. Ein junger Mann wird stationär behandelt, weil die Scherben ihm Sehnen durchtrennt und die Pulsader geöffnet haben.

Gentleman-Waffe bei der Einlasskontrolle: Am Haupteingang fällt ein 23-Jähriger auf, der ohne erkennbare Beschwerden mit einem Gehstock auf die Wiesn geht. Die Gehhilfe entpuppt sich als Stockdegen, den der Tourist offenbar als Souvenir eingekauft hatte.

Schlecht gezapft ist halb geprügelt: Ein 52-Jähriger, der sich über eine schlecht eingeschenkte Maß beschwert, findet kein Gehör, weil sein Bier längst warm ist. Aus Zorn verschüttet er eine frische Maß in Richtung des Kellners, beißt ihm ihn den Finger und einem Ordner in die Schulter. Später will der Aggressor selbst den Vorfall zur Anzeige bringen, weil er im Gerangel beinahe erstickt sei, sich habe übergeben müssen und sein Autoschlüssel abgebrochen sei. (Welches Dirndl passt zu mir? Ein modischer Wiesn-Knigge)





Wenn auch die Spuckschutzhaube nicht mehr hilft: Einem 23-jährigen Gewalttäter muss beim Abführen eine Schutzhaube über den Kopf gezogen werden, weil er die Polizisten bespuckt. Die Haube allein reicht nicht, um den Mann am Rumsudeln zu hindern: Auf der Wiesn-Wache erbricht er sich in die Zelle und pinkelt auf den Boden; beim Weitertransport in die Haftanstalt uriniert er noch einmal ins Polizeiauto.





Waschen und Legen am Pissoir: Wiesn-Report 2015

Volltrunken, widerstandslos, und missbraucht: Eine 35-Jährige betrinkt sich so heftig, dass sie auf einer Parkbank einschläft. Ein 38-Jähriger steckt sich ihre Hand in die Lederhose. Auch er ist zu betrunken, um sich an den Taschendieb-Fahndern zu stören, die seinen Übergriff beobachten. Tage später stellt sich heraus: Kurz vorher war dieselbe Frau von einem 19-Jährigen schon einmal missbraucht worden.









Mordversuch auf der Wiesn: Am Eröffnungswochenende kommt es auf der Wiesn zu einem Streit zwischen zwei Besuchergruppen; einer der Beteiligten erleidet lebensgefährliche Stichverletzungen am Hals und im Bauchbereich. Später gesteht eine 33-Jährige, ihr gleichaltriges Opfer aus einem Gefühl der Bedrohung heraus mit einem Messer niedergestochen zu haben. Gegen sie wird Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt.

Zum Haareschneiden ans Pissoir: Mitten auf dem Festwiesengelände pinkelt ein 21-jähriger Tourist am späten Sonntagnachmittag gegen eine Laterne. Ein Polizeibeamter begleitet den Mann auf ein nahegelegenes Pissoir. Hier weigert sich der 21-Jährige, die Hose zu öffnen, weil er das Örtchen für einen Friseursalon hält. Stattdessen setzt er sich in die Urin-Rinne. Vermutlich um auf die Haarwäsche zu warten.





Gummifisch-Betrug: Wiesn-Report 2014

Wiesn-Monster verletzt: Am Tag der Deutschen Einheit erschreckt sich ein Fahrgast in der Geisterbahn so intensiv, dass er aus Zorn das verantwortliche Monster überwältigt. Der Mann steigt aus der Gondel, reißt die Figur aus der Verankerung und kugelt ihren Arm aus. Das schadhafte Monster muss erneuert werden.

SS-Rune im Ausweis eines Wiesn-Ordners? Ein Wiesn-Gast fotografiert die Ausweiskarte eines Ordners, auf der er eine SS-Rune zu erkennen glaubt. Via Twitter erreicht das Bild auch die Polizei, deren Ermittlungen ergeben: Die vermeintliche Rune stellt die Zahl 44 dar. Die verantwortliche Schreibkraft – mal wird sie als 30-Jährige beschrieben, mal als „alte Dame aus Kroatien“ – hatte einfach nur eine zackige Handschrift. Die Polizei gibt Entwarnung und lässt den Ausweis mit einer weniger anstößigen Schrift übermalen.





Fischfrau verkauft Gummifisch: Im Stress packt eine Fischverkäuferin ihrem Gast eine Deko-Semmel aus Gummi ein. Der Käufer bemerkt den Irrtum erst daheim, fährt mit dem Taxi zurück, lässt sich auch von der Erstattung des Kaufpreises samt Taxigeld nicht versöhnen und muss schließlich von der Polizei beruhigt werden.

Singvogel misshandelt: der Wiesn-Report 2013

Kannibalismus im Wiesnzelt? Als "Kannibalismus" überschreibt die Polizei eine Meldung von der 180. Wiesn – eine Übertreibung. Zwar hat eine betrunkene 30-Jährige ihrem 23-jährigen Opfer ein Stück aus der Lippe gebissen – nachdem sie ihm mehrfach die Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Runtergeschluckt hat die Täterin es aber nicht. Das Lippenfragment konnte dem Mann wieder angenäht werden.

Singvogel misshandelt: Am 2. Oktober 2013 stirbt auf der Wiesnwache ein Singvogel. Dem Goldhähnchen war nicht nur ein Flügel verletzt worden. Es hatte sich auch jemand auf das Tier übergeben.