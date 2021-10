Unwetter : Sizilien: Sturm rückt näher - zahlreiche Einsätze

Andrea Di Grazia/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Andrea Di Grazia/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Wie von Meteologen vorausgesagt, regnet und weht es stark weiter auf der italienischen Insel. Während der Unwetter und Überflutungen der vergangenen Tage haben bisher drei Menschen ihr Leben verloren.

Catania | Unwetter im Osten der italienischen Insel Sizilien haben zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Die Rettungskräfte in Catania und Syrakus rückten binnen 24 Stunden rund 160 Mal aus, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen auf Twitter mitteilte. In der Nacht habe sich der Regen verstärkt, erklärte der Chef der Zivilschutzbehörde Siziliens, Salvo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.