Grüner Garten bei großer Hitze : So bleibt Ihr Garten während der Hitzewelle grün

Die Hitzewelle hat Norddeutschland erreicht. Damit Ihr Garten auch bei über 37 Grad grün bleibt und nichts verbrennt, ist es wichtig, ihn richtig zu wässern.

Osnabrück | Höchsttemperaturen, wie wir sie gerade in Deutschland haben, können sowohl für den Menschen als auch für Pflanzen eine große Herausforderungen sein. Vor allem während der aktuellen Hitzewelle ist daher regelmäßiges Gießen wichtig. Doch es gibt ein paar Richtlinien, die man befolgen sollte. Wann Sie den Rasen am besten bewässern In der Mittagshit...

