Wetteraussichten : So stehen die Chancen auf Weiße Weihnachten

Statt Schneeflocken fallen an Heiligabend vor allem Regentropfen. Frieren muss voraussichtlich auch niemand.

von dpa

17. Dezember 2018, 14:10 Uhr

Offenbach | Nach einem winterlichen dritten Advent mit Schnee und Glätte wird das Wetter an den Weihnachtsfeiertagen mild und unbeständig. Heiligabend werde aller Voraussicht nach wieder einmal "grün-grau", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit.

Der Trend deute auf einen regnerischen und windigen 24. Dezember hin. Die Temperaturen steigen auf bis zu zehn Grad im Westen und vier Grad im Nordosten. Frostig wird es nachts meist nur im Bergland. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag soll sich das milde und unbeständige Wetter fortsetzen. Nur in den höheren Mittelgebirgen und den Alpen kann es schneien.

Es wird vor allem nass

Für die nächsten Tage rechnet der DWD mit Regen im Westen und vereinzelt Schnee im Osten und Südosten Deutschlands. In den Mittelgebirgen, Mecklenburg und Teilen Bayerns kann es glatt werden. Am Dienstag erreichen die Temperaturen Werte zwischen 0 Grad im östlichen Bergland und neun Grad im Westen. An den folgenden Tagen wird es immer milder, bis sich zum Wochenende Regenwolken im ganzen Land durchsetzen. Mit bis zu zwölf Grad bleibt es mild, nur auf den Gipfeln fällt Schnee.