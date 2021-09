Umfrage : So verändert die Corona-Krise den Einkauf von Lebensmitteln

Die Corona-Pandemie verändert unser aller Leben – in nahezu allen Lebensbereichen. Auch das Verhalten beim Einkaufen hat sich angepasst. Das zeigen Ergebnisse einer umfangreichen Studie.

Berlin | In der Corona-Krise haben die Menschen in Deutschland auch Lebensmittel häufiger online eingekauft. Das geht aus den Zahlen einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Danach bestellen derzeit 26 Prozent der Menschen in Deutschland zumindest hin und wieder Lebensmittel im Internet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.