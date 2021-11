Prozess : Sohn „ins Auge blickend“ ermordet - „Lebenslang“ für Vater

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass ein 51-Jähriger seinen Jungen getötet hat. Es bleibt allerdings die Frage nach dem „Warum“.

Bamberg | Für den Mord an seinem eigenen neunjährigen Sohn ist ein 51 Jahre alter Mann in Oberfranken zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Tat sei auch nach sieben Verhandlungstagen sehr schwer zu begreifen, gerade für die Mutter und Schwester des getöteten Jungen sei sie unbegreiflich, sagte der Richter am Landgericht Bamberg bei der...

