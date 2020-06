Erste Hitzewelle des Sommers : Zu Beginn der Feriensaison: Wo Staus die Urlauber ausbremsen

In vielen Bundesländer haben die Sommerferien bereits begonnen – pünktlich wird auch das Wetter sommerlich.

von dpa

22. Juni 2020, 13:20 Uhr

Berlin | 25 Grad Celsius, 27 Grad oder sogar mehr als 30 Grad! In den nächsten Tagen wird es richtig warm in Deutschland. Dabei klettern die Temperaturen meist im Süden noch ein paar Grad höher als im Norden. Der Sommer fühlt sich also endlich an wie Sommer. Und eine Menge Leute werden ins Schwitzen kommen. Wer Glück hat, kann sich dann in einem See, im Schwimmbad oder am Meer abkühlen. Das gilt besonders für Kinder in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Hamburg. Denn die haben schon Ferien oder sie fangen diese Woche an. Alle anderen brauchen noch ein bisschen Geduld. Aber der Sommer geht ja auch jetzt erst richtig los.

Stau auch in Coronazeiten

Weitere Bundesländer starten am kommenden Wochenende (26. bis 28. Juni) in die Sommerferien (Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein). Das sorgt klassischerweise für stockenden Verkehr, Stau und Stillstand auf den Autobahnen. Auch in Coronazeiten müssen sich Reisende laut ADAC darauf einstellen, dass viele Fahrten so enden. Es sei aber fraglich, ob die Straßen noch stärker belastet sind als in den Vorjahren.

Mehr Autofahrer unterwegs

Den Sommerurlaub 2020 dürften mehr Menschen als bisher in Deutschland verbringen und dafür auch aufs Auto zurückgreifen. Das prognostiziert auch der Auto Club Europa (ACE), geht aber zu Beginn der Sommerferien von einem "weitaus geringeren Verkehrsaufkommen" aus als in den Vorjahren.

Demnach füllen sich ab Freitagnachmittag die Routen zu den deutschen Küsten. Ab dem Samstagvormittag dürfte es ebenfalls zu Verzögerungen kommen, besonders wenn der Verkehr an Baustellen durch ein Nadelöhr muss. Wer möglichst entspannt in den Urlaub starten möchte, fährt man besser entweder unter der Woche oder am Sonntag los. Geht das nicht, sollte man zumindest sehr früh morgens starten, rät der ACE.

Neben den Fernstraßen in Richtung Nord- und Ostsee rechnet der ADAC auf den folgenden Strecken in jeweils beiden Richtungen mit Staugefahr:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck - Puttgarden

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A 6 Metz - Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Flensburg und Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock - Rostock

A 24 Berlin - Dreieck Wittstock - Hamburg

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Auch Auslandsreisen sind mittlerweile wieder möglich. Der ADAC warnt aber vor Wartezeiten und Staus im Zuge von Kontrollen bei Ein- und Ausreise. Viel Geduld ist auch auf den Transitrouten im benachbarten Ausland gefragt.