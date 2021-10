„Summit“ : Spektakuläre neue Aussichtsplattform in New York eröffnet

Eine neu eröffnete Aussichtsplattform in New York bietet Besuchern einen Blick aus 330 Metern Höhe. Hunderte Besucher lassen sich das Erlebnis gleich am ersten Tag nicht entgehen.

New York | New York hat eine weitere spektakuläre neue Aussichtsplattform. Hoch oben im Wolkenkratzer „One Vanderbilt“ direkt neben dem Bahnhof Grand Central in Manhattan eröffnete am Donnerstag auf rund 330 Metern Höhe die Aussichtsplattform „Summit“. Sie bietet auf drei Stockwerken einen Panorama-Blick über die Metropole, Kunstinstallationen, Außenterrassen...

