Nachfrage steigt : Schwedens Kliniken schlagen Alarm: Akuter Sperma-Mangel durch Corona-Pandemie

Wegen der Pandemie gibt es in Schweden einen Sperma-Mangel – die Männer trauen sich nicht mehr in die Krankenhäuser.

Stockholm | Nur noch einen Monat. So lange reichen die Spermaspenden in Stockholm für künstliche Befruchtungen. Im ganzen Königreich sieht es ähnlich aus in den Krankenhäusern. Dabei zahlt der Staat rund 600 Euro für Willige. Die sonst spendenfreudigeren Männer vermeiden Kliniken wegen einer vermeintlichen Covid-Ansteckungsgefahr, so die Annahme. „Wir bekommen so...

