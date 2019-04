Tierquälerei in Speyer : Pfeil im Hals: Feuerwehr rettet verletzten Schwan

Die Feuerwehr Speyer hat Erste Hilfe bei einem Schwan geleistet. Das Tier hatte einen Pfeil im Hals stecken.

von Christian Ströhl

14. April 2019, 12:50 Uhr

Speyer | "Unglaublich" beschreibt die Feuerwehr Speyer einen Einsatz am örtlichen Yachthafen. Die Einsatzkräfte hatten dort am Samstag einen Schwan vorgefunden, der einen Pfeil im Hals stecken hatte. 15 Zentimeter lang sei dieser gewesen, schrieb die Feuerwehr auf der eigenen Facebook-Seite. Fotos zeigen das verletzte Tier:

Ein erster Versuch, das verletzte Tier mit einem Kescher einzufangen, sei zunächst gescheitert. Am Abend gelang es der Feuerwehr dann zusammen mit der Tierrettung, den verletzten Vogel ans Ufer zu treiben und einzufangen. In einer Frankenthaler Tierklinik kümmert man sich jetzt um das Tier.

"Wir sind alle sprachlos"

Die Feuerwehrleute vermuten, dass der Pfeil mit einem Blasrohr abgeschossen wurde. Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen. "Wir alle sind sprachlos ob der Tierquälung und können solch dummes Verhalten der Verursacher oder des Verursachers nicht verstehen", schreiben die Feuerwehrleute.

Die gute Nachricht kam dann am Folgetag: Der Schwan wurde am Sonntag nach erfolgreicher Behandlung durch die Tierrettung Rhein Neckar wieder am Rhein ausgesetzt. "Es geht ihm gut."