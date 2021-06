Flug aus dem Tschad : Sprengstoffverdacht: Flugzeug wird nach Landung in Paris isoliert

Bei einem Flug vom Tschad nach Paris gab es den Verdacht auf einen Sprengkörper an Bord. Das Flugzeug ist ohne Vorfall in Paris gelandet und wurde dort isoliert. Frankreichs Außenminister hat sich mittlerweile zu den Untersuchungen geäußert.

Paris | Weil es den Verdacht auf einen Sprengsatz an Bord gab, ist ein Passagierflugzeug der Air France auf dem Pariser Großflughafen Charles-de-Gaulle isoliert worden. Die Passagiere hätten das Flugzeug verlassen, das aus dem zentralafrikanischen Tschad gekommen sei, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Donnerstag via Twitter mit. Informationen, dass Mens...

