Verunreinigte Milch : Tod von Frühchen: Staatsanwaltschaft ermittelt

Wurden am Klinikum Oldenburg Fehler gemacht? Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen Klinikpersonal.

Oldenburg | Nach dem Tod eines frühgeborenen Babys wegen verunreinigter Milchpulvernahrung in Niedersachsen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen Klinikpersonal. Es werde untersucht, ob am Klinikum Oldenburg Hygienevorschriften verletzt worden seien, sagte ein Sprecher der Oldenburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch....

