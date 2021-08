Regenfälle : Starke Regenfälle in Japan: Weitere Opfer befürchtet

Bei den sintflutartigen Regenfällen in Japan sind wohl weitere Menschen ums Leben gekommen. In der Präfektur Nagano wurden acht Menschen aus einem Erdrutsch geborgen.

Tokio | Bei den sintflutartigen Regenfällen in Japan sind wohl weitere Menschen ums Leben gekommen. In der Präfektur Nagano wurden acht Menschen aus einem Erdrutsch geborgen, wie örtliche Medien am Sonntag berichteten. Bei drei von ihnen, darunter zwei Kinder, sei „Herz- und Atemstillstand“ diagnostiziert worden. Das ist eine in Japan übliche Formulierung,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.