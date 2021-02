Wetter in Deutschland : Steigende Temperaturen im Winter: Das müssen Sie jetzt wissen

Die Wintersonne hat mehr Kraft als gedacht und erste Pollen sind im Anflug. Das sollten Sie bei dem Wetter beachten.

Hamburg | Deutschland ist in Frühlingstimmung. Hoch "Ilonka" sorgt vielerorts für viel Sonne und Temperaturen von 15 bis 20 Grad. Ob das Wetter im März so bleibt, ist allerdings fraglich. Anfang des nächsten Monats könnte es nochmal kalt werden in Deutschland. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.