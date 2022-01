Nicht psychoaktiv : Studie: Cannabis soll vor Corona-Infektion schützen

Laut einer aktuellen US-Studie sollen bestimmte Cannabis-Bestandteile verhindern, dass das Coronavirus in menschliche Zellen eindringen kann.

Berlin | Forscher der Oregon State University in den USA berichten, dass sich zwei Hanfverbindungen – Cannabigerolsäure (CBGA) und Cannabidiolinsäure (CBDA) – an das Spike-Protein von Sars-CoV-2 binden. Das Spike-Protein könne sich laut den Wissenschaftlern dadurch schlechter an das Enzym ACE2 in der menschlichen Zellmembran binden. Eine Corona-Infektion soll ...

