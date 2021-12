Unwetter : Sturm „Barra“ wütet über den britischen Inseln

Ende November sorgte Sturm „Arwen“ für Chaos. Jetzt fegt „Barra“ über die britischen Inseln. Zehntausende Menschen sind ohne Strom.

Cork | Sturm „Barra“ hat in Teilen von Irland die Stromversorgung lahmgelegt. Bei Windgeschwindigkeiten von teilweise mehr als 130 Kilometern pro Stunde waren am frühen Nachmittag noch 49 000 Häuser und Unternehmen von der Stromversorgung abgeschnitten, wie die Rettungsbehörde National Directorate for Fire Emergency Management am Dienstag mitteilte. Teilw...

