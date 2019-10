Schlechtes Wetter : "Süßes-oder-Saures-Sturm": Halloween in Nordamerika teils verschoben

Vor allem in Osten Nordamerikas soll es an Halloween zu schweren Stürmen und Schneefall kommen.

von Alexander Barklage

31. Oktober 2019, 16:39 Uhr

Montreal | Wegen eines angekündigten "Süßes-oder-Saures-Sturms" haben einige Städte und Gemeinden in den USA und Kanada Halloween verschoben. Die Bürgermeisterin der ostkanadischen Metropole Montréal, Valérie Plante, forderte die Bewohner ihrer Stadt per Kurznachrichtendienst Twitter auf, erst am Freitagabend verkleidet durch die Straßen zu ziehen. In einigen umliegenden Orten sowie in zahlreichen Städten entlang der Ostküste Kanadas und der USA gab es ähnliche Aufforderungen und Planänderungen.

Zum Thema: Halloween-Streiche: Diese Schäden übernimmt die Versicherung (nicht)





Wetterexperten hatten für Halloween starken Regen und heftigen Wind an der gesamten Ostküste angekündigt, im Norden zudem Schnee. David Phillips, Meteorologe der kanadischen Wetterbehörde Environment Canada, sprach in der Zeitung "The Globe and Mail" von einem "Trick-or-Treat-Sturm" ("Süßes-oder-Saures-Sturm").