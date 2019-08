Schwere Attacke in Sydney : Psychiatrie-Patient tötet junge Frau mit Metzgermesser

In Sydney ist ein Mann mit einem Metzgermesser auf mehrere Menschen losgegangen und hat dabei eine 21-Jährige getötet.

13. August 2019, 14:27 Uhr

Sydney | In der Innenstadt von Sydney hat ein 21 Jahre alter Mann am Dienstag mit einem Metzgermesser um sich gestochen und eine Frau getötet. Der Mann konnte von drei Passanten überwältigt werden, noch bevor die Polizei eintraf. In den sozialen Netzwerken waren Videos zu sehen, die zeigten, wie der Angreifer gestoppt wurde.

Aus Psychiatrie geflohen



Nach Angaben der australischen Behörden gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. In Medienberichten hieß es, der Messerstecher sei kurz zuvor aus einer Psychiatrie-Klinik ausgebrochen. Dafür gab es von der Polizei zunächst aber keine Bestätigung.

Weitere Frau schwer verletzt

Der Mann ging nach Augenzeugenberichten mit seinem Messer auf mehrere Passanten los. Dabei stach er eine 41 Jahre alte Frau in den Rücken und verletzte sie schwer. Nachdem er überwältigt war, entdeckte die Polizei in einer nahe gelegenen Wohnung die Leiche einer 21-Jährigen.

Polizeichef Mick Fuller sagte, alle Indizien wiesen darauf hin, dass die Taten miteinander in Zusammenhang stünden. Nach seinen Angaben handelte der Mann allein.