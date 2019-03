Bedrohte Tierart : Drei seltene junge Sumatra-Tiger im Zoo von Sydney vorgestellt

Die zwei Mädchen Mawar und Tengah Malam sowie ihr Bruder Pemanah durften erstmals ins Freigehege im Taronga-Zoo.

von Christian Ströhl und afp

29. März 2019, 14:11 Uhr

Sydney | Drei seltene junge Sumatra-Tiger sind am Freitag in Sydney erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die zwei Mädchen Mawar und Tengah Malam sowie ihr Bruder Pemanah durften erstmals hinaus ins Freigehege im Taronga-Zoo der australischen Metropole. Ein Video von den ersten tapsigen Gehversuchen sehen Sie hier:

Ihrer Mutter Kartika werde es nun sehr viel schwerer fallen, die Jungtiere im Zaum zu halten, sagte Tierpflegerin Louise Gilman über die neuen Entfaltungsmöglichkeiten der Geschwister.

Vom Aussterben bedroht

Sumatra-Tiger sind vom Aussterben bedroht. Nur noch 350 von ihnen leben in freier Wildbahn in Waldgebieten auf der indonesischen Insel Sumatra. Ihr Lebensraum wird durch Rodungen für Palmöl-Plantagen und Wilderei zerstört. Die Geburt der drei Tiger am 17. Januar sei "ein wundervoller Erfolg für den Erhalt dieser bedrohten Art", sagte Ginman.



Lesen Sie dazu auch: Wie der Osnabrücker Zoo Tierarten vor dem Aussterben bewahrt