„Islamistische Bedrohungslage“ : Synagoge in Hagen: 16-Jähriger in U-Haft – Dringender Tatverdacht

Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur war offenbar ein islamistischer Bombenanschlag auf eine Synagoge in Hagen in Nordrhein-Westfalen geplant. Ein 16 Jahre alter Verdächtiger muss nun in Untersuchtungshaft.

Hagen | Im Fall der mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Hagener Synagoge muss der festgenommene 16-Jährige in Untersuchungshaft. Ein Richter bestätigte am Freitagabend in Hagen, dass gegen den Jugendlichen ein dringender Tatverdacht besteht. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mitgeteilt. Sicherheitskreise: Bezug zum IS Der junge Syrer w...

