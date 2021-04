Heute in der ARD : Schockierende TV-Recherche: Hunderttausende private Kinderfotos landen auf Pornoseiten

Recherchen von "Panorama" und "STRG_F" decken auf, wie private Schnappschüsse von Kindern auf pädophilen Foren landen.

Berlin | Ein Baby nur mit einer Windel bekleidet, krabbelt auf dem Teppich durch die Wohnung. Das Kleinkind, das zum ersten Mal lachend in der Sandkiste sitzt und eine Burg baut, strahlt die Eltern an. Diese Momente werden nur allzu gerne per Kamera festgehalten – als Video oder Bild. Schließlich möchte man diese Momente am liebsten für immer festhalten. In Ze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.