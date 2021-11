Weltweite Aktion : Warum am 20. November Gebäude blau leuchten werden

Am 20. November werden bundesweite Gebäude im blauen Licht erstrahlen. Den Grund hierfür und wie Sie mitmachen können erfahren Sie hier.

Berlin | Zum Tag der Kinderrechte am 20. November werden am Samstagabend zahlreiche bekannte Gebäude weltweit in Blau erstrahlen. Mit der Aktion auf Initiative des UN-Kinderhilfswerks Unicef soll auf die Rechte von Kindern aufmerksam gemacht werden. In Deutschland beteiligen sich nach Angaben von Unicef mehr als 30 Städte und Gemeinden. Blau angestrahlt würden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.