Schlange mit 300 Fahrzeugen : Tankstelle löst mit Billigsprit Verkehrschaos aus

Eine Tankstelle in der Westpfalz hat Kraftstoff so billig angeboten, dass der Verkehr die Innenstadt lahmlegte.

von dpa

02. September 2018, 12:46 Uhr

Kusel | Mit günstigen Benzinpreisen am Sonntagmorgen hat eine Tankstelle im westpfälzischen Kusel ein Verkehrschaos ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war der Innenstadtbereich wegen zwischenzeitlich rund 300 Fahrzeugen kaum noch befahrbar. Selbst für Rettungsfahrzeuge sei ein Durchkommen nur schwer möglich gewesen.

Autofahrer sollten daher die Innenstadt nur anfahren, wenn es unbedingt nötig sei, riet die Polizei. An der Tankstelle in Kusel gab es am Sonntagvormittag den Liter Diesel oder Super für 0,999 Euro.

