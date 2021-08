Feuer in Frankreich und Portugal : Waldbrand nahe Saint-Tropez: Tausende Menschen gerettet

Nahe der bei Urlaubern beliebten Bucht von Saint-Tropez kämpfen Feuerwehrkräfte gegen gewaltige Waldbrände. Auch an der portugiesischen Algarve frisst sich Feuer durch Wälder.

Saint-Tropez/Tavira | Tausende Anwohner und Touristen sind in Südfrankreich vor einem schweren Waldbrand in Sicherheit gebracht worden. Nahe dem Badeort Saint-Tropez wurden nach Behördenangaben vom Dienstag mehrere Campingplätze und Wohnhäuser evakuiert. Auch in der portugiesischen Urlaubsregion Algarve kämpfte die Feuerwehr gegen einen großen Waldbrand. Dort mussten rund ...

